Париж, 29 февраля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Запад проигрывает борьбу на дипломатическом поле России, заручившейся поддержкой части мирового сообщества в контексте конфликта на Украине. Об этом бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил 29 февраля в эфире телеканала BFMTV.

Panoramic/Global Look Press Доминик де Вильпен

По его словам, в вопросе Украины или Ближнего Востока на стороне Москвы оказалась часть международного сообщества. Так произошло на площадках ООН и некоторых других международных организаций.

«Мы проигрываем глобальную дипломатическую битву за влияние, за доверие, и здесь нам необходимо исправлять наши ошибки», — сказал де Вильпен.

По его словам, ошибки связаны в том числе с применением двойных стандартов к украинскому и израильскому кризисам. Если европейцы считают, что Россия должна нести ответственность за боевые действия на Украине, то и от Израиля им следует требовать соблюдения международного права при операциях в секторе Газа.

Франция, по его мнению, должна активно предлагать своё посредничество в урегулировании кризисов и настаивать, чтобы конфликт на Ближнем Востоке был разрешён политическими методами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидеры стран G7 пообещали принять меры против стран, лиц и компаний, оказывающих материальную поддержку России в конфликте на Украине.