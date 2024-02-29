Тюмень, 29 февраля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Ученые Уральского отделения Российской академии наук подтвердили факт постоянного обитания краснокнижного лесного северного оленя на территории Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Лесные северные олени

Зоологи провели фотомониторинг в Уватском районе. Объективы фотоловушек, установленных возле оленьих троп, зафиксировали около 60 особей этого вида. Исследования позволили получить ценные сведения о повадках оленей, численности популяции. Также удалось доказать факт постоянного обитания краснокнижного животного на территории юга Тюменской области. Как выяснилось, в бесснежный период олени в основном ведут семейно-одиночный образ жизни, а с наступлением холодов сбиваются в стада численностью в несколько десятков особей.

Исследования проводятся в рамках долгосрочной грантовой программы «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») по изучению состояния популяций различных видов животных, включенных в красные книги Тюменской области и России. Ранее в регионе отсутствовали актуальные сведения о лесном северном олене.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Лесной северный олень

Для отслеживания сезонных маршрутов миграции оленей планируется установить фотоловушки и вести воздушный мониторинг. На основе полученных данных эксперты разработают меры по сохранению ареала обитания оленя, созданию условий по увеличению численности популяции. Для обеспечения копытных жизненно необходимыми минеральными веществами зоологи установили солонцы с подкормкой.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — важная часть корпоративной культуры «Роснефти». Дочерние предприятия компании реализуют различные программы, направленные на сохранение и восстановление природных ресурсов в регионах производственной деятельности.