Москва, 29 февраля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, в чьих руках находится будущее России, и рассказала о главном для неё в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Элита может быть только национально ориентированной, а будущее страны в руках тех, кто прошел проверку 2022-2024», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат добавила, что главное для неё то, что Россия соревнуется не с заграницей, а сама с собой. В этой связи Захарова подчеркнула, что страна ставит перед собой ориентированные на национальные интересы цели и добивается их.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. Церемония состоялась в Москве, в Гостином дворе. На мероприятии присутствовали члены Совфеда, депутаты Госдумы, министры, политические деятели, а также участники спецоперации. В послании российский лидер затронул такие важные темы, как СВО, рост экономики и демографии, суверенитет страны, развитие бизнеса и туризма.

Так, Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Путин также подчеркнул, что большая семья должна стать нормой и ориентиром. Помимо этого, Путин добавил, что экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой и опередила государства «Большой семёрки».