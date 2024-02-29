Санкт-Петербург, 29 февраля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге коммунальщики обнаружили мумию пожилого мужчины, когда приехали на вызов в жилой многоквартирный дом на улице Красной Звезды. Выяснилось, что мумифицированный хозяин квартиры умер семь лет назад, сообщают «Известия».

Артем Геодакян/ТАСС

В материале уточняется, что двери его жилища были закрыты и соседи всё это время не ощущали подозрительных запахов.

Сотрудники ЖКХ обнаружили тело мужчины после того, как обратили внимание на его почтовый ящик, следует из текста. Там за эти годы накопилась гора присланных квитанций по оплате коммунальных услуг.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Москве в квартире на улице Куусинена были обнаружены мумифицированные трупы пожилых сестёр-близнецов. Выяснилось, что они пролежали там полгода. Их нашли после того, как соседи обратились в полицию, заявив, что давно не видели двух престарелых женщин. Правоохранители прибыли на вызов по указанному адресу. Однако дверь им никто не открыл. Было принято решение вскрыть квартиру.

Ранее в Москве на улице Гончарова было обнаружено тело мужчины, которое год пролежало в квартире.