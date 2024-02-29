Москва, 29 февраля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Все необходимые ресурсы для реализации поручений президента России Владимира Путина, прозвучавших в ходе послания Федеральному собранию, просчитаны и будут обеспечены, заявил 29 февраля министр финансов Антон Силуанов.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Министр финансов Антон Силуанов

«При подготовке бюджета на трёхлетний цикл мы будем смотреть на то, что поручал президент. Конечно, будем готовить предложения по ресурсам, и они все будут представлены в ходе подготовки бюджета в весеннюю сессию, с рынком будем обсуждать, с бизнесом. Ресурс будет обеспечен, все ресурсы просчитаны», — сказал он.

Также глава Минфина отметил, что субъекты Российской Федерации смогут направить средства, которые ранее были заложены под выплату бюджетных кредитов, на развитие инфраструктуры.

«Эти деньги не то что будут списаны, потеряны. Как поручил президент, они пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие инфраструктуры в целом для развития субъектов Российской Федерации. Эти деньги будут использованы для нужд регионов с точки зрения инфраструктурного развития», — объяснил министр.

Министр уточнил, что регионы со следующего года в рамках бюджетных кредитов должны были начать возвращать порядка 300 млрд рублей в год.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления 29 февраля Владимир Путин заявил, что долговую нагрузку субъектов РФ нужно снизить. Он предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам и пояснил, что это позволит сохранить примерно 200 млрд рублей ежегодно.

Путин добавил, что у всех российских регионов есть хороший потенциал для роста, важно помочь раскрыть этот потенциал, наполнить его и использовать.

Также в ходе послания глава государства объявил о запуске пяти новых национальных проектов. Они получили названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Все новые проекты должны быть запущены до конца 2024 года, отметил президент.