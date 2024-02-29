Брюссель, 29 февраля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Евросоюз внимательно следит за ситуаций в Приднестровской Молдавской Республике, а также поддерживает контакт с Кишинёвом. Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано.

Иван Шилов ИА Регнум

«Европейский союз очень внимательно следит за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся территории Приднестровья. Мы верим, что стабильность в этом регионе в первую очередь в интересах населения по обе стороны от реки Днестр», — сказал Стано.

Вместе с тем представитель ЕК призвал обе стороны конфликта к конструктивному диалогу, добавив, что ЕС находится в постоянном контакте с руководством Молдавии.

Ранее власти Приднестровья обратились к России за помощью в разрешении усугубившегося противостояния с Молдавией. Приднестровские депутаты заявили, что Молдавия блокирует поставки лекарств и медоборудования. Отмечалось, что в Молдавии также был принят закон о сепаратизме, который создал «предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья».

В связи с этим делегаты просят российские власти учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статус гаранта и посредника в переговорном процессе» и реализовать меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления со стороны Молдавии.

В свою очередь доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев в беседе с ИА Регнум высказал мнение, что, даже если Россия по объективным причинам пока не может обеспечить сухопутный коридор до Приднестровья, этот призыв обязательно должен быть услышан.

Арефьев отметил важность учитывать риски одновременного вторжения в непризнанную республику как из Молдавии, так и с Украины, чьи антироссийские действия поддерживает Евросоюз. Какие бы меры воздействия сейчас ни применила бы Россия, они в любом случае должны включать экономические рычаги, уверен Арефьев.