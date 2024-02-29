Лондон, 29 февраля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Отправка войск западных государств в зону украинского конфликта окончательно погрузит Запад в мировую войну. Такое мнение 28 февраля высказал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в эфире The David Kurten Show.

Global Look Press/Soeren Stache/dpa

По словам Куртена, западные политики обсуждают возможность направления на Украину своих войск, в то время как президент России Владимир Путин предупредил их о жёстком ответе российской стороны при таком варианте развития ситуации.

Западу необходимо всячески стараться избегать обострения отношений с Россией, однако союзники Украины только усугубляют ситуацию, отправляя Киеву различные виды оружия, а теперь — обсуждая возможность направить в зону конфликта воинские контингенты.

«Они погружают нас прямиком в мировую войну. Это опасная эскалация», — заявил британский политик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 февраля командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ввод военных любой из стран НАТО на Украину будет равнозначным полномасштабному военному конфликту и началу третьей мировой войны. Эксперт подчеркнул, что альянс не может вмешаться в этот конфликт военным способом.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил по итогам саммита в Париже, что лидеры западных стран что обсуждали возможность отправки своих военных в зону боевых действий на территории Украины. При этом он отметил, что участники саммита не смогли достичь единого мнения по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 февраля заявил, что слова Макрона свидетельствуют об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков Евросоюза. По его словам, в связи с этим России необходимо быть начеку.