Москва, 29 февраля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Запустить движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет реально через пять лет. Об этом 29 февраля заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет. Считаем с 2024 года — пять лет. Мы считаем, что реально трассу полноценно запустить», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что на данный момент уже полностью утверждена трассировка ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

По словам вице-премьера, сейчас идёт расчёт объёмов и источников финансирования.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом пройдёт через Тверь и Великий Новгород. Он также добавил, что будут проложены магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, а также в Минск.

15 февраля на совещании по развитию ВСМ Путин заявил, что магистраль Москва — Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.