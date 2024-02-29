Вашингтон, 29 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Киевские власти боятся, что Вооружённые силы России прорвут оборону украинской армии уже к лету 2024 года без поставок боеприпасов от Запада. Об этом 29 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские официальные лица обеспокоены тем, что продвижение России может значительно ускориться к лету, если их союзники не смогут увеличить поставки боеприпасов», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, оценки представителями Киева ситуации на линии боевого соприкосновения становятся всё более мрачными, а пессимистические настроения у украинского руководства и его союзников в последние недели только нарастают.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина неизбежно проиграет России без помощи со стороны США. По утверждению лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера, это обернётся для жителей контролируемой Киевом территории и американцев тяжёлыми последствиями.

Президент России Владимир Путин 29 февраля заявил, что верит в будущее Россия и в то, что она обязательно победит. Глава государства назвал народ России одной большой семьёй, которая вместе выполнит все планы и воплотит в жизнь все свои мечты.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что он уверен в том, что Россия победит в специальной военной операции в ближайшее время. Политик отметил, что участники спецоперации вносят вклад в приближение этого события своим жизненным и профессиональным путём.