Москва, 29 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Продление программы семейной ипотеки позволит ежегодно улучшать жилищные условия 300–350 тысячам семей. Об этом 29 февраля заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Семейная ипотека — ключевое звено государственной поддержки россиян в улучшении своих жилищных условий», — заявил он.

Как уточнил Мутко, с 2018 года благодаря программе в новую квартиру или дом переехали уже почти миллион семей. Предложение президента продлить программу до 2030 года позволит ещё тысячам семей улучшить жилищные условия.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля глава государства Владимир Путин заявил, что действие семейной ипотеки продлевается до 2030 года. Российский лидер поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно. Для них, как подчеркнул Путин, льготная ставка кредита останется прежней — 6%.

В январе Путин также заявлял о том, что программу льготной семейной ипотеки в России под 6% стоит продлить. В декабре глава государства поручил правительству сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.

Срок действия программы «Семейная ипотека», по прежним планам, завершался летом 2024 года. В феврале 2024 года вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в планах также поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах России.