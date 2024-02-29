Волгоград, 29 февраля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России (УФСБ) по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего мужчину, который переводил деньги на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В заявлении отмечается, что против него возбуждено дело о государственной измене.

«Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена». — Прим. ред.). Фигурант уголовного дела задержан», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным силового ведомства, задержанный намеревался вылететь в Турцию. Отмечается, что во время проверки выяснилось, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего украинских военных. Кроме того, мужчина с июля по декабрь 2023 года переводил для ВСУ средства на покупку БПЛА, раций и другого оборудования.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее ФСБ опубликовала кадры задержания в Ростове–на–Дону украинского шпиона, жителя Мелитополя Сергея Кривицкого. Его приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают Кривицкого и его сообщника у стадиона «Гребной канал». Их валят на землю и надевают наручники.

Затем сотрудники ФСБ показывают в багажнике машины клистрон от С-300, паспорт гражданина Украины с пропиской в Запорожской области и 1 тыс. долларов США наличными.

До этого Ростовский областной суд признал Кривицкого виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил его к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима.