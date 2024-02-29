Москва, 29 февраля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Джубга — Сочи. Об этом 29 февраля российский лидер заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Виктор Клюшкин/ТАСС

Он отметил, что новым значимым автодорожным проектом является строительство трассы Джубга — Сочи, которая сократит время в пути от трассы М-4 до Сочи в четыре раза (до полутора часов). Это также позволит активно развиваться Черноморскому побережью, уточнил глава государства.

«Но сразу хочу сказать — мы с правительством договорились, и я хочу публично тоже об этом сказать. Это, конечно, сложный и очень капиталоёмкий проект, там одни сплошные тоннели и мосты, дорогой проект. Но тем не менее, прошу правительство предоставить схему его финансирования, проработать это», — заявил Путин.

Он напомнил и про открытие движения между Москвой и Казанью по трассе М-12.

По словам российского лидера, в текущем году эта дорога будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени.

«В перспективе современный и безопасный маршрут пройдёт через всю страну до Владивостока. Также за шесть лет в России должно быть построено более 50 обходов городов», — заявил президент.

Он отметил, что почти 85% автодорог в крупных агломерациях уже были приведены в нормативное состояние. В предстоящие годы, как уточнил Путин, особый акцент будет сделан на развитие региональных дорог.

Новость дополняется