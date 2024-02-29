Москва, 29 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил повысить зарплаты специалистам в сфере охраны лесов. Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля.

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS

Глава государства напомнил, что с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем вырубается. Путин поблагодарил за этот результат волонтёров, школьников, студентов и всех, кто своим участием поспособствовал в восстановлении лесов, включая бизнес и экоактивистов.

«Ну и отдельным решением предлагаю повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды. Занимаются важнейшими вопросами экологического благополучия. Но надо честно сказать, что здесь у людей вопросы, которые они решают, очень важны, а доходы у них очень скромные», — отметил президент.

Вместе с тем президент предложил учредить фонд экологических и природоохранных проектов.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в России стартовал осенний этап лесовосстановления стартовал на землях лесного фонда России. Отмечалось, что там, где невозможно обеспечить естественный рост лесных насаждений ценных древесных пород, провели комбинированное лесовосстановление. А для сохранения лесных культур и предотвращения зарастания почвы сорняками и кустарниками применили агротехнический уход за лесными культурами.

В феврале прошлого года Путин отметил, что в деревообрабатывающей промышленности всё ещё наблюдается зависимость от зарубежных партнёров.

По словам президента, «зависимость от зарубежных партнёров» в этом отношении всё ещё высока. Хотя это и нелегко, но зависимость эту нужно преодолевать, заявил глава государства.

Вместе с тем президент тогда добавил, что в рамках развития лесопромышленного комплекса необходимо увеличить глубину переработки леса в России.