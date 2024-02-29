Москва, 29 февраля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Необходимо создать шестилетний финансовый план по развитию России. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Сергей Бобылев/ТАСС

Президент отметил, что масштаб стоящих перед Россией исторических вызовов требует предельно чёткой и слаженной работы властей, гражданского общества и бизнеса.

По словам Путина, уже сейчас необходимо готовить проект госбюджета на три года и сверстать все основные расходы инвестиций на период до 2030 года.

«То есть, по сути, нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Естественно, жизнь будет вносить коррективы. Несмотря на сложный период, несмотря на нынешние испытания и трудности, мы намечаем долгосрочные планы», — сказал он.

Глава государства также уточнил, что самостоятельность, самодостаточность и суверенитет России необходимо доказывать и подтверждать ежедневно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 февраля Путин заявил, что выполнение обозначенных им планов по развитию России зависит от мужества участников СВО. Глава государства подчеркнул, что именно российские военные создают необходимые условия для будущего страны.

Ранее в этот же день глава государства отметил, что банковская система и фондовый рынок должны обеспечить приток капитала в отечественную экономику. По его словам, это нужно делать в том числе с использованием механизмов проектного и акционерного финансирования.

Президент 20 февраля заявил, что сегодняшнее время является временем России. Он отметил, что наша страна качественно меняется изнутри, становясь всё более самодостаточной и более суверенной, а также уверенной в себе.