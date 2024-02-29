Москва, 29 февраля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Первый маршрут высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом пройдёт через Тверь и Великий Новгород. Об этом 29 февраля сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Передовые российские разработки в машиностроении, строительстве, связи и цифровых системах будут востребованы и в создании сети высокоскоростных железных дорог. Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдёт через Тверь и нашу древнюю столицу — Великий Новгород», — сказал Путин.

Он добавил, что будут проложены магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, а также в Минск.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля на совещании по развитию ВСМ Путин заявил, что магистраль Москва — Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.

Предполагается, что поезда по ВСМ Москва — Петербург будут курсироватькаждые 10–15 минут, сообщил, в свою очередь, министр транспорта Виталий Савельев.

Основная схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург уже согласована, сообщил 16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что детали будущего документа будут оперативно доработаны. ВСМ пройдёт по территории Москвы, Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.