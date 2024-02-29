Москва, 29 февраля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. До 2030 года субъекты России получат порядка 40 тысяч автобусов, электробусов и троллейбусов, а на обновление парка транспорта будет выделено 150 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Дарья Драй ИА Регнум

«С учётом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст. До 2030 года субъекты Федерации дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Дополнительно предусмотрим на эту программу обновления общественного транспорта 150 миллиардов рублей из федерального бюджета», — заявил российский лидер.

Вместе с тем глава государства отметил, что на обновление парка школьных автобусов будет выделено 66 млрд рублей, подчеркнув, что автобусы должны быть полностью произведены в России или с высокой долей локализации их производства.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года Путин принял участие в церемонии передачи регионам новой техники для системы общественного транспорта. Путин тогда отметил, что общественный транспорт становится всё более популярным среди граждан России. По словам президента, в России только автобусами, троллейбусами и трамваями каждый год в общей сложности пользуется свыше десяти миллиардов человек.

Глава государства добавил, что необходимо улучшать систему общественных перевозок не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, а также на сельских территориях.

Вместе с тем 20 ноября в День работника транспорта российский лидер отметил, что транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей. Российский лидер также подчеркнул, что миллионы работников всех звеньев транспортной отрасли хорошо знают своё дело и трудятся с полной отдачей, что закладывает «надежную базу» для решения задач по модернизации и обновлению транспортной инфраструктуры, а также по интеграции регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны.