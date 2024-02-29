Москва, 29 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России. Об этом глава государства 29 февраля заявил в послании Федеральному собранию.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Объём вредных выбросов в России должен быть сокращен вдвое, к этой цели будем двигаться поэтапно с помощью системы мониторинга», — заявил глава государства.

Путин также отметил, что за последнее время удалось ликвидировать множество свалок, улучшить экологию во многих населенных пунктах. В этой связи к 2030 году ннобходимо будет сортировать всё, что подлежит сортировке, в частности, твёрдые отходы. На это власти выделят дополнительные средства. Кроме того, в России появятся порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопарков.

В России, как добавил президент, продолжат ликвидацию объектов с высоким экологическим риском.

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