Москва, 29 февраля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил часть средств от продажи рыболовных квот направить на развитие основных рыболовецких населённых пунктов. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию 29 февраля.

Лев Федосеев/ТАСС

Президент предложил целевым образом направить получаемые от продажи квот на вылов морепродуктов средства на развитие муниципалитетов, где они добываются.

«Предлагаю часть этих средств целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, которые являются базой нашей рыболовной области», — пояснил глава государства.

новость дополняется