Москва, 29 февраля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Российский фонд развития промышленности докапитализируют на 300 млрд рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

Илья Наймушин/РИА Новости

По его словам, фонд развития промышленности будет пополнен на 300 млрд рублей, его работу нацелят на поддержку высокотехнологичных проектов.

Президент также заявил, что уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности должен вырасти к 2030 году по меньшей мере на 40%. За этот же период 120 млрд рублей будут направлены на субсидии компаниям за НИОКР и промышленную ипотеку.

Путин предложил увеличить базу для расчёта амортизации в части затрат на российское оборудование и НИОКР.

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