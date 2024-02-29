Москва, 29 февраля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Временный мораторий на проверки бизнеса будет заменён на риск-ориентированный подход. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам главы государства, временный мораторий на проверки себя оправдал, поэтому взамен него Россия перейдёт на риск-ориентированный подход, закрепив его в законодательстве. Вместе с тем президент заверил, что малый и средний бизнес раз в пять лет сможет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

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