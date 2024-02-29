Москва, 29 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Публикация в немецком таблоиде Bild, согласно которой Россия якобы вынашивает состоящий из четырёх этапов план войны против НАТО, нацелена исключительно на поддержание страхов местного населения перед мнимой угрозой. Журналисты издания, объясняя очередную «страшилку», сослались на документ правительства ФРГ, который, по данным Bild, был представлен депутатам бундестага.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Так оценил статью в немецком издании в комментарии корреспонденту ИА Регнум военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.

Эксперт заметил, что если всерьёз воспринимать вышеупомянутый материал, то придётся сделать вывод, что половину плана, итогом которого якобы должно стать нападение на Германию, Россия уже выполнила. Однако сложно воспринимать аналитику Bild без иронии, признался Онуфриенко. Ведь иначе Германии пора готовиться к тому, что не сегодня-завтра её ждёт полномасштабное российское вторжение.

«Спутники мы пока не сбиваем, но это предполагается, если следовать повествованию таблоида, ведь информационную кампанию мы провели, ядерное оружие в Белоруссии разместили, к пределам НАТО выдвинулись, — перечислил эксперт. — Осталось провести новые учения в Белоруссии, сбить пару спутников и вперёд — на Германию. Будем атаковать химические предприятия, которые у них закрываются, и оккупировать Европу, тоже непонятно, зачем».

Собеседник ИА Регнум предположил, что очередной антироссийский материал в СМИ Германии, скорее всего, нацелен на поддержание среди населения страны страхов по отношению к России перед мнимыми угрозами, исходящими от неё.

«Это очередная попытка объяснить, почему Германия тратит деньги, передаёт оружие киевскому режиму, несёт убытки, — отметил эксперт. — Это должно объяснять логику сдерживания России на дальних рубежах».

Европейское население в целом, к сожалению, поддаётся такому информационному давлению, посетовал Онуфриенко. Многие, в том числе, в Германии действительно верят, что Россия может напасть. Немцы в итоге боятся российской военной мощи больше всех в Европе, констатировал эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический план нападения России на блок НАТО, сославшись на правительственные данные.

Первая фаза включает скрытые кибератаки и массовую кампанию дезинформации, нацеленную якобы на разделение и дестабилизацию общества, на подрыв доверия европейцев к либеральной демократии. Вторая фаза, по утверждению Bild, будет сопровождаться провокационными масштабными маневрами армии России у границ НАТО. Не исключаются выведение из строя космических спутников, нападение на химические предприятия и атомные реакторы в Германии.

Затем в правительстве ФРГ якобы ожидают нападения России на НАТО, серию точечных ударов по Германии и массовое выведение из строя спутников стран альянса. После этого российские войска, по версии немецкого издания, попытаются пробиться к территории Германии, атакуя на земле, в воздухе и на море. В космосе развернётся конфликт глобального масштаба.

Однако Запад сам спровоцировал конфликты по всему миру, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля. И версия о том, что российские войска готовятся к нападению на Европу — ложь, добавил глава государства.

«Несут бред, что мы собираемся напасть на Европу», — сказал Путин.

Он добавил, что на Западе сами выбирают цели для нанесения ударов по России, стараясь выбирать наиболее эффективные средства поражения. И именно НАТО неоднократно расширялось на Восток, и в военный блок оказались втянуты, в том числе, Швеция и Финляндия.