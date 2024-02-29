Москва, 29 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. К 2030 году объём инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Известия/Сергей Коньков

«Мы ставим цель: к 2030 году объём инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Здесь у нас хорошая динамика», — сказал Путин.

Он отметил, что темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8,6% при плане 4,5%, в 2022 году — 15,9% при плане 9,5%, а за девять месяцев 2023 года прирост составил 26,6% при плане на год в 15,1%.

Глава государства добавил, что нужно и дальше двигаться опережающими темпами.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин назвал крайне важным выдерживать баланс между задачами развития экономики и ценовой стабильности. Он отметил сохранение на высоком уровне многих экономических показателей, однако, по его словам, всё же есть свои минусы и плюсы во всём.

Также Путин заявил, что российские власти завершают работу над планом социально-экономических действий на шесть лет. Он отметил, что этот документ охватит такие направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населённых пунктов.