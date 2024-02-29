Москва, 29 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров реализовать программу ремонта учреждений среднего профессионального образования и привести в порядок учебные здания, а также общежития.

Илья Питалев/РИА Новости

«Направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета», — заявил глава государства в послании Федеральному собранию.

Как заявил глава государства, данные учебные заведения необходимо привести в порядок. В этой связи на ремонт общежитий и вузов страны, власти выделят дополнительно 24 млрд рублей.

В послании Федеральному собранию Путин также заявил, что программу создания университетских кампусов в России расширят. Так, до 2030 года в России построят не менее 40 студенческих городков, выделив на это около 400 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в февралена заседании федерального штаба секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в 2023 году ремонт завершили в 2422 школах, из них в 1520 зданиях за счёт федеральных средств, в 902 зданиях за счет средств региональных бюджетов. Ремонт произвели в рамках реализации президентских программ капремонта действующих и строительства новых школ и детских садов. С 2021 года капитальный ремонт проведи в более чем в четырёх тысячах зданий.

Сообщалось также что президентская программа капитального ремонта школ, в частности, затронула 29 зданий в Петрозаводске и районах Карелии. Родители, педагоги и дети принимали активное участие в преображении школы, они вместе обсуждали дизайн-проекты и оценивали результаты работ.