Москва, 29 февраля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Россия», который вылетел из Москвы на Кубу, вернулся в аэропорт Шереметьево в связи с ухудшением здоровья пассажира. Об этом 29 февраля сообщили «Известия», ссылаясь на источник в авиакомпании.

Илья Наймушин/РИА Новости

По данным издания, экипаж самолёта, который выполнял рейс из Шереметьево в Варадеро (Куба) FV6927, принял решение о возврате в аэропорт вылета из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров — пятилетнего мальчика.

Уточняется, что самолет приземлился в аэропорту вылета в 11:01 мск, ребёнок был передан работникам медицинских служб, его родители и старший брат были сняты с борта.

Отмечается, что самолёт будет заправлен, он вылетит в Варадеро после 12:30 мск, задержка от первоначального времени прибытия составит около четырёх часов.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Якутии пассажирский самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси. Самолёт авиакомпании «ИрАэро» выполнял рейс по маршруту Талакан — Иркутск. Экипаж воздушного судна доложил о невозможности убрать шасси, в связи с чем было принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Лайнер благополучно сел в аэропорту посёлка Талакан. На борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа.