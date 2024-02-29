Москва, 29 февраля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Россия никому не позволит вмешиваться в её внутренние дела. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России — одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Запад со своими колониальными повадками стремится не просто сдержать развитие России, а добиться того, чтобы на месте РФ было зависимое и угасающее пространство. Он добавил, что Запад просчитался, он столкнулся с многонациональным народом России.

Также Путин заявил, что Россия защитит суверенитет и безопасность своих граждан. Он подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции.