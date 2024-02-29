Москва, 29 февраля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Российские власти дополнительно выделят более 400 млрд рублей на капитальный ремонт детских садов и школ, заявил президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию.

РИА Новости

«В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей», — сказал он.

Что касается школ, добавил глава государства, то здесь капитального ремонта требует около 18,5 тысячи зданий.

«До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году президент инициировал федеральную программу капитального ремонта школ, согласно которой до конца 2026 года в России должны отремонтировать 7,3 тысячи зданий школ. В федеральном бюджете на реализацию программы было заложено более 500 млрд рублей.

20 февраля глава государства провёл совещание по капитальному ремонту школ. Он подчеркнул, что он должен заключаться не просто в покраске стен и обновлении инженерных систем. Важно создать современную образовательную среду, помогающую и мотивирующую детей идти вперёд, стремиться к новым знаниям.

15 февраля Путин при посещении средней общеобразовательной школы № 32 в Нижнем Тагиле в Свердловской области заявил, что в учебные учреждения нужно трудоустраивать больше мужчин в качестве педагогов, школам нужно «больше крутых мужиков».