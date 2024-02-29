Москва, 29 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Программу выплаты материнского капитала в России продлят как минимум до 2030 года. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить её как минимум до 2030 года», — сказал он.

Глава государства также отметил, что правительство регулярно индексирует размер материнского капитала.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января председатель правительства России Михаил Мишустин заявил об индексации с 1 февраля более 40 различных пособий и повышении размера материнского капитала. По его словам, последний составит порядка 630 тыс. рублей на первого и около 834 тыс. на второго и последующих детей.

Министр труда Антон Котяков 16 января также анонсировал рост размера материнского капитала с февраля 2024 года. Он уточнил, что уже получившим выплату при рождении первенца россиянам при рождении второго ребёнка положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.