Вашингтон, 29 февраля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Площадь бушующего в американском штате Техас пожара достигла почти 344 тысяч гектаров. Об этом сообщает телеканал CNN.

Global Look Press/Texas A&M Forest Service/Keystone Press Agency

По его данным, самый крупный из бушующих в Техасе пожаров Smokehouse Creek охватил территорию 850 тысяч акров (порядка 344 тысяч га). Уточняется, что он распространился на штат Оклахома, где площадь возгорания составила около 31,6 тыс. акров (порядка 13 тысяч га).

Как передавало ИА Регнум, в 60 округах штата Техас был введён режим чрезвычайного положения из-за природных пожаров. Отмечается, что при изменении ситуации число округов, где действует режим чрезвычайного положения, может увеличиться.

Как сообщалось ранее, площадь лесных пожаров в Техасе, по данным американских СМИ, составила порядка 129 тыс. гектаров. В некоторых городах местные жители покинули свои дома, также было эвакуировано несколько объектов здравоохранения.