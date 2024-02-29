Москва, 29 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Среди многодетных семей уровень бедности доходит до 30%, это острая проблема. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Он отметил, что в 2004 году в России за чертой бедности жили 40 млн человек. Ситуация изменилась кардинально, в 2023 году цифра снизилась до 13 млн человек.

Это тоже много, но мы принимаем меры, сказал президент.

Введено единое ежемесячное пособие для семей с невысоким доходом. В прошлом году его получили более 11 млн человек, отметил он.

Проблема бедности затрагивает 9% населения, среди многодетных уровень бедности — 30%. Нужно поставить чёткие цели и двигаться к их решению, снизить уровень бедности до 7% в целом и до 13% для многодетных, подчеркнул глава государства.

Борьба с бедностью носит системный характер. Все меры, которые предпринимают власти, должны быть эффективны и давать результат, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин заявил, что уровень бедности по итогам года достигнет исторического минимума, однако его нужно свести к нулю. В июне Путин отмечал, что из-за черты бедности в течение 2022 года вышли 1,7 млн жителей страны. Тогда он подчеркнул, что страна держит уверенный курс на обеспечение социальной справедливости и на сокращение бедности и неравенства. Финансовые возможности России позволяют придерживаться этого курса.