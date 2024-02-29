Москва, 29 февраля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В будущем необходимо сформировать новый контур неделимой безопасности в Евразии и Россия готова к диалогу по этому вопросу со всеми странами. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

«Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии», — сказал он.

Президент уточнил, что Россия готова вести предметный разговор по этому вопросу со всеми заинтересованными в нём государствами и объединениями.

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