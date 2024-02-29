* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 29 февраля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный делал ошибки, которые сказались на положении украинских войск. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

IMAGO/Ukrinform/Global Look Press Валерий Залужный

«Если всё хорошо, всё замечательно и всё сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?» — рассказал Буданов изданию CBC.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский принял верное решение, сменив на этой должности Валерия Залужного на Александра Сырского.

Комментируя информацию о конфликте между Зеленским и Залужным, глава ГУР исключил такую возможность, поскольку, по его словам, один из них напрямую подчинялся другому.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Зеленский заявил об отставке Залужного с поста главкома ВСУ. Он также объявил о назначении на эту должность экс-командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского.

В этот же день глава киевского режима, сообщая жителям страны об отставке Залужного, дал понять, что причина увольнения заключается в неудачах в процессе широко анонсируемого, но неудавшегося летнего контрнаступления Украины в зоне специальной военной операции России. Он указал на ощущение стагнации на южных направлениях фронта и добавил, что это повлияло на настроение украинцев, которые стали реже говорить о победе.