Москва, 29 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Россия всегда будет помнить своих павших героев», — сказал Путин.

Глава государства поблагодарил всех, кто борется за интересы Отечества, ежедневно рискует жизнью. Он отметил, что весь народ преклоняется перед их подвигом.

Путин добавил, что сегодня укрепление суверенитета идёт по всем направлениям, в том числе на фронте, и россияне будут вместе защищать своё право на мирную жизнь, сами определять свой путь.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 23 февраля выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Президент поздравил ветеранов, личный состав, персонал вооружённых сил и всех, кто прошёл воинскую службу, с праздником. Во время обращения Путин также назвал героями участников СВО. Он подчеркнул, что военные проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

26 января президент РФ уточнил, что в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек. Он добавил, что вся Россия искренне помогает тем, кто защищает Родину на поле боя.

30 октября Владимир Путин заявил, что долгом настоящего мужчины в ходе спецоперации является борьба со злом и угнетением, которые поощряются Западом.