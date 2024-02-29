Москва, 29 февраля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ладислав Карпов/ТАСС

«Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо», — ответил ТАСС глава госкорпорации на вопрос о возобновлении производства А-50.

Как передавало ИА Регнум, в январе правительство России утвердило программу по расширению производства самолётов, двигателей и приборов.

Вместе с тем 5 февраля в пресс-службе предприятия-разработчика ПАО «Яковлев» сообщили, что на базе Як-152 создадут новый учебный самолёт для гражданской авиации.

На предприятии отметили, что технический облик нового учебного самолёта разработают совместно с Росавиацией. В компании назвали главным приоритетом обеспечение самолётами Як-152 российских военных учебных заведений. При этом в дальнейшем «Яковлев» не исключил экспорта самолёта.