Москва, 29 февраля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Россия доказала, что способна решать сложные задачи и отвечать на вызовы, заявил президент России Владимир Путин, выступая 28 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Алексей Колчин ИА REGNUM

«Мы отразили агрессию международного терроризма, поддержали братьев и сестёр, их волю быть с Россией», — сказал он.

Президент напомнил, что в 2024 году исполняется 10 лет легендарной «русской весне». И отметил, что энергия, искренность, мужество её героев — крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине вызывают гордость.

Также Владимир Путин отметил, что в российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность.

Как передавало ИА Регнум, нынешнее послание стало 29-м в истории современной России. В Гостиный двор на оглашение послания 29 февраля прибыли герои специальной военной операции на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 февраля сообщил, что некоторые зарубежные представители СМИ будут допущены на оглашение послания президента. Он также уточнил, что Владимир Путин огласит послание как президент и кандидат в президенты.

Последний раз Путин обращался к Федеральному собранию в феврале 2023 года. Оглашение послания президента к обеим палатам Федерального собрания состоялось 21 февраля в Гостином дворе и стало одним из самых продолжительных. Оно длилось 1 час 45 минут.