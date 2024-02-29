Москва, 29 февраля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Решающая роль в праведной борьбе за свой суверенитет и безопасность принадлежит российским гражданам. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он подчеркнул, что гражданские качества чётко проявились в начале спецоперации, начало которой большинство поддержало. Бойцы, участвующие в СВО знают, что с ними вся страна.

Он напомнил, что работники производств трудятся в три смены, выдают продукции столько, сколько нужно фронту.

«Хочу поблагодарить предпринимателей, инженеров и рабочих за напряжённую работу в интересах России», — сказал президент.

Бизнес направил миллиарды рублей волонтёрским организациям и фондам, которые поддерживают бойцов, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, на послание Путина, как и в 2023 году, приглашены участники специальной военной операции на Украине. Предыдущее выступлениепрошло также в Гостином дворе и длилось 1 час 45 минут, оно было первым после начала СВО. Значительная часть послания была посвящена спецоперации. Завершая выступление, Путин заявил, что Россия преодолеет любые вызовы.