Москва, 29 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции в минувшие сутки поразили пункты управления оперативно-тактической группы и двух бригад ВСУ, сообщило 29 февраля Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также были поражены зенитный ракетный комплекс С-300ПС и три склада боеприпасов противника, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126 районах», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 29 февраля Минобороны сообщило, что на авдеевском направлении российские войска в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Тендровской косы была уничтожена диверсионная группа сил специальных операций Украины.

Средства ПВО сбили за сутки девять снарядов РСЗО HIMARS и две управляемые авиабомбы JDAM. Был поражён зенитный ракетный комплекс С-300ПС и три склада боеприпасов противника. На донецком направлении подразделения российских войск улучшили положение по переднему краю.

27 февраля Конашенков сообщал, что ВС России в течение суток поразили склад топлива для военной техники противника, радиолокационную станцию П-18 и пункт управления 128-й бригады теробороны ВСУ.