Москва, 29 февраля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на южнодонецком направлении убитыми и ранеными до 105 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 29 февраля на брифинге.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику противника у посёлка Урожайное, сёл Ровнополь и Старомайорское в ДНР.

Противник, помимо 105 бойцов, потерял за сутки три автомобиля, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», добавил Конашенков.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев проинформировал, что в окрестностях Урожайного и Старомайорского поражены подразделения 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Он уточнил, что противник потерял до 155 военнослужащих, танк, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира», три единицы автомобильной техники и девять беспилотников. Кроме того, на этом направлении поражён склад боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Конашенков заявил об уничтожении на южнодонецком направлении до 130 бойцов ВСУ и нескольких единиц техники противника, в том числе британской буксируемой гаубицы FH-70 и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».