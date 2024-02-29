Москва, 29 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Количество баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине наверняка намного больше, чем 12, о которых писали СМИ. Об этом 29 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия является противником для ЦРУ и американское разведуправление работает против России.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников киевского режима, США и Европы сообщила, что за последние восемь лет ЦРУ создало 12 секретных объектов на территории Украины вблизи её границы с Россией.

Кроме того, издание The Washington Post написало, что в рядах ВСУ состоят свыше 20 тыс. иностранных наёмников более чем 50 национальностей. СМИ уточнило, что они выполняли там неопределённые функции, вероятно связанные с материально-технической поддержкой и обучением. Кроме того, в статье отмечается, что ЦРУ финансирует и частично оснащает разветвлённую сеть шпионских баз по всей Украине.