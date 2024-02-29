Москва, 29 февраля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Российская делегация поедет на переговоры с Украиной в Турции при условии, что будет соответствующее поручение. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский 29 февраля.

Сергей Карпухин/ТАСС Помощник президента России Владимир Мединский

«Дадут поручение — поедем», — цитирует Мединского издание Life.ru, комментируя недавние слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров России и Украины.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Эрдоган призвал «дать шанс дипломатии и диалогу» и начать прилагать «совместные усилия», чтобы определить общие параметры мирного соглашения.

По его словам, мирные инициативы в отношении конфликта на Украине могут быть успешными только в том случае, если в переговорах будут принимать участие представители обеих сторон, отметил он в видеообращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа.

Переговоры представителей России и киевского режима проходили в Турции весной 2022 года. Представители Украины парафировали документ, Россия в соответствии с договорённостями отвела войска из Киевской области, однако вслед за этим Киев вышел из переговорного процесса, рассказал ранее президент Владимир Путин, показав подписанный на переговорах документ.

Руководители киевского режима ранее запретили себе ведение переговоров с Россией, а также заявили, что мирные переговоры могут начаться только в случае восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями).

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

В конце ноября прошлого года Давид Арахамия, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде, заявил в интервью украинскому каналу «1+1», что в 2022 году Борис Джонсон, на тот момент — британский премьер-министр, посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой. Киев согласился на это предложение.

Путин напомнил, как входивший в состав украинской делегации на переговорах Арахамия заявил, что, если бы Киев тогда не последовал совету Джонсона, боевые действия могли бы уже закончиться. Джонсон больше не возглавляет британское правительство, а на Украине продолжаются боевые действия. Президент сказал, что решение Киева следовать советам с Запада закончилось «нелепо и даже печально».