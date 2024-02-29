Москва, 29 февраля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может 6 марта приехать в Россию. Об этом 29 февраля заявил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Александр Полегенько/ТАСС Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси

«Надеюсь, да», — заявил глава «Росатома», отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать визита Гросси в Россию 6 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в предыдущий раз гендиректор МАГАТЭ приезжал в Россию 7 февраля. Он пересёк линию соприкосновения в Запорожской области, а затем приехал на Запорожскую АЭС с рабочим визитом.

Гросси прибыл на ЗАЭС в сопровождении сотрудников миссии и представителей Минобороны России. Вместе с ним на атомную станцию приехали наблюдатели миссии МАГАТЭ для ротации, прошедшей без каких-либо внештатных ситуаций.

Гендиректор МАГАТЭ 19 февраля заявил, что западные санкции против госкорпорации «Росатом» нанесут удар по ядерной отрасли во многих странах. По словам Гросси, возможность их введения является нереалистичной и нецелесообразной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 февраля сообщил, что встречи президента России Владимира Путина с главой МАГАТЭ пока нет в графике главы государства.