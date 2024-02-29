Москва, 29 февраля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Действующий глава российского государства Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию как президент и кандидат в президенты. Об этом 29 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«В этом году это совпадает с президентскими выборами. Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание еще как кандидат в президенты», — заявил Песков.

Он добавил, что во многом послание будет и программой, с которой кандидат Путин идёт на выборы. По словам Пескова, в послании Путин обнародует тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. В послании будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время региональных поездок.

Представитель Кремля также сообщил, что послание Путина продлится больше часа. Как заявил Песков, в подготовке послания принимают участие кабинет министров, администрация президента, эксперты, но финализирует текст сам президент.

Помимо этого, Песков отметил, что Путин далёк от популизма и никогда не сыплет пустыми обещаниями, любые его планы тщательно продуманы.

Пресс-секретарь также уточнил, что послание президента приковывает интересы всего мира, его будут анализировать. При этом часть слов в послании Путина будет адресована Западу, но акцент президент сделает на вопросах суверенизации.

Ежегодное обращение Путина к Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля в 12:00 по московскому времени. В Гостиный двор на оглашение послания 29 февраля прибыли герои специальной военной операции на Украине.

Песков 28 февраля сообщил, что некоторые зарубежные представители СМИ будут допущены на оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Вместе с тем представитель Кремля не стал называть темы послания.

Последний раз Путин обращался к Федеральному собранию в феврале 2023 года. Оглашение послания президента к обеим палатам Федерального собрания состоялось 21 февраля в Гостином дворе и стало одним из самых продолжительных. Оно длилось 1 час 45 минут.