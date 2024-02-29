Москва, 29 февраля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Герои специальной военной операции на Украине прибыли в Гостиный двор, где президент Владимир Путин днём 29 февраля огласит послание Федеральному собранию, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Кирилл Зыков/РИА Новости

Выступление главы российского государства, как ожидается, начнётся в 12:00 мск.

Участники СВО не первый раз приглашаются на подобного рода мероприятие. Бойцы также присутствовали на послании президента в 2023 году.

Последний раз Владимир Путин обращался к Федеральному собранию в феврале 2023 года. Послание президента к обеим палатам Федерального собрания состоялось 21 февраля в Гостином дворе и стало одним из самых продолжительных. Оно длилось 1 час 45 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2023 года российский лидер заявил, что от боевой работы участников СВО многое зависит. Президент подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь. Помимо этого, глава государства отмечал, что военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.