Москва, 29 февраля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили развитие и потенциал арктических территорий России. Встреча состоялась 28 февраля в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» в День Арктики.

Вера Костамо/ТАСС

«Первое и главное, что видит каждый посетитель выставки «Россия», — это любовь. Я на каждом стенде восхищаюсь, с какой любовью ребята рассказывают о своих регионах. Как, например, на экспозиции Мурманской области взахлёб рассказывают о «таблице Мурманделеева», про коренные народы Севера на Ямале, про деревянное зодчество и судостроение в Архангельской области, как хабаровчане говорят про «родину китов и самолётов» — совместить такое в одной фразе только великий русский человек может. И нам это удалось», — заявил Алексей Чекунков в эфире программы «Россия в деталях с Евгенией Стуловой».

Министр отметил, что Арктическая зона России занимает 30% территории страны, и то, как Россия развивает Север, определяет её характер и будущее. До 2035 года в Арктике планируется произвести товаров в рамках уже проинвестированных проектов на 111 трлн рублей. Их транспортировке поможет развитие Северного морского пути. При этом в создание и развитие данных инвестпроектов вложили триллион рублей.

Говоря об экономическом профиле макрорегиона, Чекунков отметил, что добывающая отрасль, вопреки стереотипам, имеет очень высокий технологический и экономический потенциал. Он также добавил, что стратегически важными остаются вопросы создания новых рабочих мест и поиск перспективных направлений для инвестиций полученной прибыли. Министр подчеркнул, что России нужно не стесняться своих недр, а гордиться ими.

К числу достижений, связанных с Дальним Востоком, министр отнёс космодром «Восточный», первую в мире плавучую АЭС в Певеке и строительство ещё четырёх станций, ААК «Прогресс» в Приморском крае, заводы ОАК в Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэнский авиационный завод и другие. Он добавил, что России сегодня требуется стратегическое развитие, рассчитанное на поколения, необходима массовая подготовка специалистов инженерных специальностей. Так, по словам министра, на фоне разрыва отношений с Западом у России появилась возможность сделать научный рывок вне догматических ограничений, и Дальний Восток вместе с Арктикой имеют в этом ключе большие перспективы.

Чекунков подчеркнул, что российский учёный XXI века — это учёный, близкий к природе, независимый, который больше смотрит на Азию, чем на Европу или Америку.

В конце программы эксперт рассказал о том, что город Спутник рядом с Владивостоком уже запроектирован, в 2024 году начнётся его строительство. Как уточнил министр, это создаст комфортную среду для жителей Владивостока, разгрузит краевой центр и откроет возможности для всех россиян, которым хочется иметь жильё на берегу океана. Также Алексей Чекунков отметил, что в этом году Дальний Восток может достичь уровня 10 трлн руб. привлеченных инвестиций в приоритетные отрасли. Первоначально добиться этого показателя планировалось лишь к 2030 году.

Студия ЭИСИ на выставке-форуме «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога проанализировать важные события в жизни страны. Студия располагается на втором этаже павильона 75 ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока и Арктики одним из приоритетов государственной политики. Он отметил, что надо осваивать эти территории, имеющие важные для страны ресурсы — минеральные, логистические, технологические. Президент также подчеркнул, что это огромные территории, одни из важнейших частей страны, при этом малозаселённые. При этом Путин отмечал стремительное развитие приграничных с Дальним Востоком азиатских стран и необходимость осваивания территорий, имеющих важные для страны ресурсы.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Он подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для страны.