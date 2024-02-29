Вильнюс, 29 февраля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах РФ Александру Ёлкину из-за его позиции о причинах состояния двусторонних отношений. Об этом 29 февраля говорится в заявлении на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Временный поверенный в делах России посольства в Вильнюсе Александр Ёлкин был вызван в МИД Литвы из-за интервью, данного им 27 февраля российскому государственному информационному агентству «РИА Новости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протест выражен из-за якобы ложных заявлений о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший глава МИД Литвы, посол в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Калининград «будет нейтрализован первым», если Россия посмеет бросить вызов НАТО. Он добавил, что после присоединения Швеции к НАТО Балтийское море якобы стало для военного блока внутренним.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы Линкявичюса частью информационной войны и напомнила, что полномочий для подобных заявлений у посла нет.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в ответ на угрозы заявил, что литовские политики на фоне отсутствия хороших новостей в собственной стране постоянно ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом, это стало их привычкой.

Политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что на фоне военных неудач Украины западные политики своими громкими заявлениями пытаются заставить Россию отступить или согласиться на статус-кво.