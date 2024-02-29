Москва, 29 февраля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Действующий глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля может представить предвыборные тезисы. Об этом заявила доверенное лицо Путина главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко в Гостином дворе, где состоится послание.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин

«Мы послушаем сегодня послание, безусловно. Это необычный формат, потому что через две недели выборы президента. И я думаю, что программные тезисы, безусловно, лягут в том числе в часть послания», — приводит слова Лысенко «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ежегодное обращение Путина к Федеральному собраниюсостоится в четверг, 29 февраля в 12:00 по московскому времени. Президент традиционно выступает с ним в начале года.

20 февраля Путин заявил, что в послании к Федеральному собранию поставит задачи на следующие шесть лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что на обращение к ФС обязательно пригласят участников СВО. Представитель Кремля не стал называть темы послания, указав на то, поднимаемые во время послания темы и в прежние времена никогда не разглашались заранее.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Путин получил статус зарегистрированного кандидата 29 января. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.