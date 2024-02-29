Москва, 29 февраля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Россия одержит победу в специальной военной операции, и это начинает проявляться на фронте. Такое мнение 29 февраля высказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу «Россия-24».

РИА Новости/Евгений Биятов

Как отметил Иванов, Россия движется к достижению целей спецоперации, которых она пока не достигла, и ей ещё предстоит это сделать, однако в том, что это необходимо, по его мнению, нет никаких сомнений.

«Так же, как и нет сомнений в том, что победа будет за нами, и это уже начинает проявляться на линии соприкосновения со всей очевидностью», — сказал спецпредставитель президента.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции в ближайшее время. По его словам, в приближение этого события вносят вклад жизненный и профессиональный пути участников СВО.

Президент России Владимир Путин 26 января встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета заявил, что уверен в том, что Россия победит и достигнет всех целей СВО. Глава государства напомнил, что спецоперацию начали для защиты интересов России, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов.

Путин при этом неоднократно отмечал, что российская сторона не отказывается от мирных переговоров для разрешения украинского конфликта. Президент уточнял, что от переговоров отказываются киевские власти, лидер которых Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.