Москва, 29 февраля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Вкладчики Qiwi-банка с 29 февраля начнут получать выплаты страхового возмещения через банк «Уралсиб». Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в соцсети «ВКонтакте».

Известия/ Эдуард Корниенко

«Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк (АО) (г. Москва). Официальное сообщение с информацией о дате начала выплат, месте, времени, форме и порядке приёма заявлений на получение возмещения по счетам (вкладам) размещено на сайте агентства в сети Интернет», — сказано в сообщении пресс-службы АСВ.

Вместе с тем в агентстве подчеркнули, что выплата страхового возмещения вкладчикам Qiwi-банка будет осуществляться через ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Как передавало ИА Регнум, с 21 февраля Банк России отозвал у Qiwi-банка лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также систематических нарушений законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

За последний год регулятор пять раз применял меры к кредитной организации, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Банк не принял действенных мер для снижения рисков и продолжил осуществлять высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

Также были выявлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

В ЦБ также заявили, что у Qiwi-банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.

Ранее АСВ выявило в Qiwi-банке около 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей. Из них анонимными являлись 1,3 млн, где находилось порядка 277 млн рублей.

В свою очередь, представители Qiwi-банка после отзыва лицензии заявили, что у банка не было признаков банкротства.

Отмечалось, что Qiwi придётся сократить или отложить обратный выкуп, если покупатель российских активов группы не исполнит обязательства в рамках сделки из-за ситуации с отзывом лицензии.

По данным компании на 31 декабря 2023 года капитал Qiwi-банка составлял 25 млрд рублей.