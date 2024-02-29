Москва, 29 февраля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Двое российских предпринимателей, входивших в список «200 богатейших бизнесменов России», отказались от гражданства, сообщил Forbes со ссылкой на источник.

Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Предприниматели стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, сдавшими российские паспорта за последние пару лет.

В материале отмечается, что процедуру отказа от гражданства Тимашев и Баронов прошли в посольстве России на Кипре. У бизнесменов осталось единственное киприотское гражданство. Сами же предприниматели проживают за границей. Сообщается, что Баронов живёт в Швейцарии, а Тимашев — в США.

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