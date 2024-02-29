Тирасполь, 29 февраля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) всех уровней открыто запросили помощь у России: 28 февраля они обратились к Москве в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. В свою очередь, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь официально обратился к Москве с просьбой активизировать политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

Артем Кулекин/РИА Новости

Даже если Россия по объективным причинам пока не может обеспечить сухопутный коридор до Приднестровья, этот призыв обязательно должен быть услышан. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА Регнум доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев.

«Любая территория, которая хочет перейти под покровительство России, очень важна в стратегическом плане. Особенно сейчас. Но Приднестровье зажато между Украиной с одной стороны и Молдовой с Евросоюзом — с другой», — констатировал эксперт.

Однако нет сомнений, что российские граждане, проживающие в этой непризнанной республике (а их более 220 тыс.), имеют право рассчитывать на помощь и защиту.

Тем более, если учитывать риски одновременного вторжения в непризнанную республику как из Молдавии, так и с Украины, чьи антироссийские действия поддерживает Евросоюз. Какие бы меры воздействия сейчас ни применила бы Россия, они в любом случае должны включать экономические рычаги, уверен Арефьев.

Хотя экспорт из Молдавии в Россию в 2023 году существенно сократился, он превысил сотню миллионов долларов. Для сравнения: ущерб для непризнанной республики от недавних экономических ограничений со стороны Кишинёва может составить от 12 до 30 млн долларов за год.

В Россию ввозится преимущественно сельскохозяйственная продукция из Молдавии. В Евросоюз она не попадает по принятым там стандартам, а самой республике не нужна вся производимая ею агропродукция. Поэтому, конечно, это будет ощутимый удар.

Ранее Россия вводила ограничения на поставку молдавской продукции, но они были связаны с решениями Россельхознадзора, а не с политическими вызовами, напомнил эксперт.

Арефьев предложил ввести санкции против всех молдавских товаров.

«Сейчас, например, не сезон, а потом у нас на прилавках снова появится огромное количество молдавских яблок, — привёл он пример. — На них надо ввести полный запрет или резко повысить таможенные пошлины».

Судя по данным собственной таможенной статистики Республики Молдавии, в 2023 году её экспорт в страны СНГ составил 896,9 млн долларов, или 22,1% от общего объема товарных поставок. Формально доля России в этом объёме невелика, и она быстро сократилась за несколько лет. Однако велика вероятность, что Кишинёв скрывает истинное положение дел и часть молдавской продукции, отправляемой в прочие страны СНГ, попадает в итоге в Россию, допустил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Приднестровья обратились к России за помощью в разрешении усугубившегося противостояния с Молдавией. Приднестровские депутаты заявили, что Молдавия блокирует поставки лекарств и медоборудования. Также в Молдавии был принят закон о сепаратизме, который создал «предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья».

«Молдавия намеренно блокирует переговоры и уклоняется от политического диалога на уровне высшего руководства сторон. Кишинев отказался от исполнения почти всех ранее достигнутых соглашений с Приднестровьем»,— говорится в резолюции съезда депутатов.

В связи с этим делегаты просят российские власти учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе» и реализовать меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления со стороны Молдавии.