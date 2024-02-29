Москва, 29 февраля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Выбор летних месяцев для рождения ребёнка в России определяется доходом семьи, с увеличением которого роды чаще всего планируются на июль. Об этом говорится в статье «Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребёнка в Российской Федерации» экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

РИА Новости/ Владимир Вяткин

«При помощи логит-модели неупорядоченного множественного выбора, кластерного и корреляционного анализа были получены результаты, свидетельствующие о том, что выбор летних месяцев для рождения детей определяется в первую очередь размером доходов домашнего хозяйства, с увеличением которого рождение ребёнка чаще планируется на июль», — говорится в исследовании специалистов.

В статье отмечается, что в период с 2000 по 2022 год большинство детей в России родились в июле и августе.

Также эксперты в ходе исследования установили, что предпочтения семей в выборе летних месяцев для рождения детей растут в регионах, характеризующихся высокими показателями качества жизни, преобладанием городского населения и высоким уровнем использования методов контрацепции.

«Вместе с тем влияние таких факторов, как возраст и образование матери, на планирование времени рождения ребёнка не выявлено», — следует из статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что повышение рождаемости и решение демографических проблем — это самый лучший способ для преодоления дефицита на рынке труда, поэтому государство будет наращивать поддержку семьи, материнства и детства.

В январе глава государства подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи. Многодетной признаётся семья, в которой воспитываются трое и более детей. Меры поддержки будут сохраняться до достижения старшим ребёнком 18 лет или 23 лет, если он числится в учебном заведении на очном отделении.

Кроме того, лидер России предложил ввести выплаты на ипотеку в регионах с низкой рождаемостью.